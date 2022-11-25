Стая бродячих собак кошмарит прохожих возле детского садика и школы в Миассе

Фото: Дарья Полковникова, А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!/vk.com

Бродячие собаки нападают на людей в микрорайоне Динамо в Миассе. По словам жителей, проблема не решается уже который год.

— Пишу второй год, но ответа не получила ни разу! — пишет Дарья Полковникова в сообществе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» — В стае около 12 псин. Рядом садик и школа. Администрация города не заботится этой темой. Прошу обратить внимание иначе может случится беда!

В комментариях жительнице ответила администрация Миасса. Представители администрации развели руками: отловленных животных после необходимых процедур возвращают на прежние места обитания.

— Мы понимаем Вашу озабоченность сложившейся ситуацией с бездомными животными на улицах города. Но, к сожалению, администрация округа может действовать только в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в администрации.

Заявки на отлов принимаются начальниками территориальных отделов.

Скрин: g-miass.ru

В Челябинской области в этом году бродячие собаки покусали нескольких человек. Ранее администрацию Коркинского района обязали выплатить 2 млн рублей девочке, которую чуть не растерзала стая агрессивных псов. Там же, в Коркино, бродячий пес кинулся на девочку, когда та играла в песочнице с другими детьми.

Как же бороться с бродячими собаками? Предложения разные: отстрел, чипирование, введение ответственности для чиновников. Но все участники дискуссий сходятся в одном — нужны новые способы борьбы с опасной проблемой. Мы поговорили о ситуации с Полиной Кефер, известной челябинской зоозащитницей. В этом году ее организация «Наш Дом» заключила контракт на содержание и стерилизацию отловленных в городе животных на 10 млн рублей.

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