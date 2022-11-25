Ушел из жизни патриарх магнитогорской анестезиологии

Валерий посвятил всю жизнь работе. Фото: пресс-служба медсанчасти ММК.

В Магнитогорске умер известный анестезиолог-реаниматолог Валерий Посядо. На работе врача называли патриархом магнитогорской анестезиологии.

− Он первым в городе стал применять эпидуральную анестезию, когда обезболивающий препарат вводится в спинномозговую жидкость. Всю жизнь Валерий Константинович развивал любимое дело, осваивая новые виды наркоза и внедряя их в медицинскую практику магнитогорских больниц, − рассказали в пресс-службе медсанчасти ММК.

Валерий Посядо 51 год работал в медсанчасти. На пенсию вышел только в 2019 году, когда ему исполнилось 80 лет. А через три года скончался.

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