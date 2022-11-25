В Челябинске мужчина упал с моста в реку Миасс

Фото: УБЖ Челябинска
В Челябинске мужчина упал с моста через реку Миасс. Это случилось ранним утром 25 ноября в Калининском районе. Пока еще свежий речной лед выдержал и не проломился под весом человеческого тела. Но пострадавший сильно ударился и не мог самостоятельно подняться. Лежавшего на льду мужчину заметил случайной прохожий. Он вызвал спасателей.
— Мужчину примерно 35-лет эвакуировали со льда при помощи жестких носилок и передали бригаде скорой помощи, — сообщили в челябинском управлении безопасности.
С травмами разной степени тяжести пострадавшего увезли в больницу. Причину, по которой он упал на лед, сейчас выясняют.
Напомним, накануне спасатели выручили пятерых охотников, которые застряли в лесу в сильную метель, замерзали в сломавшейся машине и не понимали, где находятся.
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