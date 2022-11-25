Челябинскую телебашню украсят цветами в честь Дня матери

Фото: филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

На челябинской телебашне расцветут незабудки. Тематической иллюминацией собираются отметить День матери — 27 ноября. Праздничная подсветка на башне в праздник будет работать с 17:00 до 24:00.

Почему незабудки, а не розы или пионы? Дело в том, что незабудку считают эмблемой Дня матери в России. Скромный цветок символизирует нежность и постоянство материнской любви.

В прошлом году в День матери на челябинской телебашне тоже включали «цветочную» подсветку. Тогда незабудки дополняли изображения сердечек. А минувшим летом на башне расцветали ромашки в честь Дня семьи.

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