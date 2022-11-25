На Шершневском кольце Челябинске иномарка столкнулась с такси

В аварии никто не пострадал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске днем 25 ноября столкнулись две иномарки, одна из них — с наклейками сервиса такси. По предварительным данным, люди не пострадали. Volkswagen-такси получил мелкие повреждения, от второй машины отвалился бампер.

Пока водители разбирались с последствиями аварии, другим автомобилистам приходилось их объезжать.

Напомним, Шершневское кольцо в Челябинске планируют полностью реконструировать, превратив в Т-образный перекресток. Сейчас для перестройки участка разрабатывают проект, изменения согласовывают с ГИБДД,

В Челябинске также оценили последствия расширения улицы Худякова. В мэрии подсчитали, что от Лесопарковой до Шершневской плотины теперь можно проехать за 20 минут.

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