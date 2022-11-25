Снегопад осложняет работу по обслуживанию контейнерных площадок

Фото: ЦКС

Из-за метелей и неочищенных от снега дорог перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) испытывают трудности в работе. Мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам.

Особенно неблагоприятная ситуация складывается Магнитогорском кластере, а именно в Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, и Нагайбакском районах. В Челябинском кластере сложности возникают с проездом техники в отдаленные поселки Троицкого, Октябрьского и Кунашакского районов. Проблемы с доступом к местам накопления ТКО имеются в Кусинском и Уйском районах, которые входят в состав Карабашского кластера.

Ведущие к поселкам дороги буквально отрезаны снегом, и мусоровозам приходится прокладывать себе путь метр за метром. Видео, представленное перевозчиком, наглядно это демонстрирует.

В ряде городов, включая Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс, работу по обслуживанию контейнеров осложняют неочищенные от снега места накопления ТКО. Рядом с контейнерными площадками после расчистки дорог грейферами образовались снежные бурты (навалы), которые делают невозможным выкат контейнеров к мусоровозу. Отметим, что вес заполненных отходами баков может достигать 300 килограммов, и перемещение его вручную через сугробы и заносы становится практически невыполнимой задачей.

Время обслуживания мест накопления ТКО в таких условиях увеличивается. Задержка экипажа мусоровоза даже на одной контейнерной площадке приводит к смещению графика вывоза.

Региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков. Случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются. Информация о необходимости принятия мер по очистке дорог или мест накопления отходов в оперативном порядке направляется в органы местного самоуправления и управляющие компании. По мере восстановления проезжего состояния дорог и уборки площадок вывоз отходов возобновляется.

Центр коммунального сервиса обращается к главам городов и районов, а также руководителям дорожных служб и управляющих компаний с просьбой принять все необходимые меры для приведения дорог, а также мест накопления мусора в нормативное проезжее состояние. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы чистым!

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