В Челябинской области из-за снегопада не могут вывезти мусор с контейнерных площадок

Регоператор по обращению с ТКО просит усилить работу дорожных служб в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метель и неочищенные от снега дороги стали большой проблемой для спецтехники, которая вывозит мусор с контейнерных площадок. Перевозчики не могут уложиться в график, так как из-за последствий непогоды вынуждены тратить много времени на то, чтобы добраться до мест скопления отходов. Об этом сообщают в пресс-службе регоператора «Центр коммунального сервиса».

Больше всего проблем с проездом у мусоровозов наблюдается в Магнитогорском кластере, в который входят следующие районы: Агаповский, Брединский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, и Нагайбакский.

В Челябинском кластере дороги, ведущие к поселкам Троицкого, Октябрьского и Кунашакского районов, оказались сильно занесены снегом. В итоге мусоровозам приходится буквально прокладывать себе путь метр за метром. Также проблемы с доступом к местам накопления ТКО имеются в Кусинском и Уйском районах, которые входят в состав Карабашского кластера.

В крупных городах региона работу осложняют расположенные рядом с контейнерными площадками снежные навалы, которые образуются после расчистки дорог спецтехникой. Мусоровозы не могут припарковаться, чтобы забрать отходы. Также не во всех местах накопления ТКО проводится работа по очистке снега.

— Региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков. Случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются. Информация о необходимости принятия мер по очистке дорог или мест накопления отходов в оперативном порядке направляется в органы местного самоуправления и управляющие компании. По мере восстановления проезжего состояния дорог и уборки площадок вывоз отходов возобновляется, — отметили в ЦКС.

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