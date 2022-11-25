В Челябинской области предприятие уличили в продаже 57 тонн фальсифицированного сыра

Получателя сыра уведомили о нарушении со стороны производителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Искусственный интеллект Россельхознадзора, который анализирует сопроводительные документы компаний в системе «Меркурий», выявил факт фальсификации 57 тонн натурального сыра. Было установлено, что предприятие из Златоуста при выпуске своей продукции использовало сырье с заменителем молочного жира. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

По данным ведомства, 21 и 28 октября на предприятии выпустили 57 тонн разных видов сыра. При их производстве использовалось не натуральное молоко, а молокосодержащий продукт. Это было указано в электронных ветеринарно-сопроводительных документах в системе «Меркурий». Однако по закону выпущенная продукция должна уже именоваться не сыром, а сырным продуктом.

— Управление Россельхознадзора направило предприятию-производителю предостережение. Пользователь хозяйствующего субъекта был заблокирован через «Ветис.Паспорт», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Продукция, выработанная с нарушениями, была отправлена предприятию в Свердловскую область. Россельхознадзор уведомил получателя о произошедшем.

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