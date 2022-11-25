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НовостиОбщество25 ноября 2022 16:07

В Челябинской области на выходных ожидается похолодание до -34 градусов

Прогноз погоды на 26 и 27 ноября
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На Южном Урале начала устанавливаться зимняя погода

На Южном Урале начала устанавливаться зимняя погода

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Челябинской области с приближением зимы продолжает ухудшаться. В ближайшие выходные температура воздуха опустится до -34 °C. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометцентра.

Ночью, 26 ноября, столбик термометра покажет -24, -29 °C, а в низинах дойдет до -34 °C. Днем станет немного потеплее. Температура воздуха составит -14, -19 °C, в низинах до -24 °C. На протяжении всех суток будет переменная облачность, без осадков.

Морозы станут слабее в воскресенье, 27 ноября. Ночью температура воздуха составит -18, -23 °C, днем столбик термометра покажет -13, -18 °C. На протяжении всех суток будет переменная облачность, местами ожидается небольшой снег.

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