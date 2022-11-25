Жительница Челябинской области решила стать инвестором и перевела мошенникам 2,5 млн рублей

Мошенники позвонили женщине по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области полицейские возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества на 2,5 млн рублей. Потерпевшая – жительница Троицка, которая хотела заработать на инвестировании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с того, как женщине позвонил на телефон неизвестный. Он предложил ей зарабатывать за счет вложений в инвестирование. Троичанке идея понравилась, но из своих средств у нее было лишь 500 рублей. Желая по-быстрому заработать деньги, женщина заняла более 700 тыс. руб. у своих знакомых и еще свыше 1,7 млн руб. получила в банках в виде кредитов. После этого всю сумму перевела на счет, который ей указал мошенник. Прибыль она в итоге не получила, пришлось обращаться в полицию.

В ГУ МВД по Челябинской области призывают южноуральцев не доверять незнакомцам. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», необходимо сразу прекратить общение. В случае необходимости можно позвонить в банк и уточнить информацию.

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