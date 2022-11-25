Митрополит Алексий освятил колокола в строящемся храме под Челябинском

Фото: Челябинская митрополия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексей в пятницу, 25 ноября, приехал в поселок Томино, чтобы освятить колокола храма, который возводится в честь Архистратига Божия Михаила. Событие для местных верующих значимое, поскольку им уже более десяти лет приходится молиться во временном помещении.

— Первый камень нового храма был заложен 2 мая 2021 года. Строительство здания ведется при активном содействии Томинского горно-обогатительного комбината, — сообщили в челябинской митрополии.

Всего у церкви восемь колоколов. Самый большой весит 660 кг, а самый маленький – 6 кг. Сейчас в Томино открыта школа звонарей, в которой занимаются пятеро местных прихожан. Планируется, что к пасхальному богослужению они будут созывать народ на службу.

Кстати, после освещения колоколов всех присутствующих пригласили на чай: на территории храма натянули шатер, а повара из столовой Томинского ГОК напекли пирогов – с творогом, картофелем и рыбой.

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