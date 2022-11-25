Челябинцы и магнитогорцы готовы получать «серую» зарплату

Как считают эксперты, это говорит о стабильности на рынке труда Фото: Анастасия ОСИПОВА

«Серую» зарплату готовы получать почти столько же жителей Челябинска и Магнитогорска, сколько и официальную «белую». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, в Челябинске на «серые» выплаты согласны 38 процентов опрошенных, в то время как 41 процент отказались бы от таких условий. Показатель в Магнитогорске не сильно отличается — 39% за «серые» и 40% против.

— В целом по стране с июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда, — объяснили результаты исследования в компании.

Ранее в Челябинской области полицейские возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества на 2,5 млн рублей. Потерпевшая — жительница Троицка, которая хотела заработать на инвестировании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru