Наталья Котова рассказала, как проходит уборка снега в Челябинске

Реагенты практически не используют при уборке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о том, как в Челябинске в последние дни проходит уборка снега. Подробностями об этом глава города поделилась в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

Так, уборкой снега, в основном, занимаются 9 подрядчиков. Кроме того, есть компании, которые отвечают за содержание общественных пространств, а управляющие компании работают над дворовыми территориями.

— У подрядчиков есть до 5 часов после снегопада, чтобы убрать его последствия. Но это при условии, что он закончился. Если снег продолжает идти, то город всё равно убирают. Но в этом случае есть до 9 суток на то, чтобы вывезти накопившийся снег, — объяснила Котова.

Кроме того, мэр признала, что в городе все еще используют соль как противогололедный материал, однако ее стараютсяиспользовать значительно меньше, чем раньше.

— Используем соль при перепадах температур и только на опасных участках — спусках, подъёмах, перекрёстках, около остановок и социальных объектов. Без нее невозможно убрать лёд. После того, как материал подействовал, подрядчики обязаны его убрать в течение 5–6 часов.

Ранее стало известно, что метель и неочищенные дороги стали большой проблемой для спецтехники, которая вывозит мусор с контейнерных площадок. Перевозчики не могут уложиться в график, так как из-за последствий непогоды вынуждены тратить много времени на то, чтобы добраться до мест скопления отходов.

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