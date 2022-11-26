Челябинская область может получить 183 миллиона на расселение аварийного жилья

Фото: пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ

Фонд содействия реформированию ЖКХ может дополнительно выделить Челябинской области почти 183 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. При этом Южному Уралу уже предусмотрено 5,73 млрд рублей на эти траты в 2019-2023 году.

— Челябинская область представила в фонд дополнительную заявку на получение финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, — объяснили в пресс-службе фонда.

Кроме дополнительных средств от фонда содействия реформированию ЖКХ, Челябинская область выделит на эти цели 196 миллионов рублей в рамках софинансирования.

Ранее в начале ноября в Челябинске установили ограждение возле городского бора и улицы Лесопарковой. За забором будут сносить аварийное здание спорткомплекса «Полет».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru