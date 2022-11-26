Маршрут № 213 Чичерина-Кременкуль переведут на регулируемый тариф с 1 декабря

Стоимость проезда на протяженном маршруте теперь будет устанавливать администрация Фото: Егор ИВЛЕВ

Автобусы маршрута № 213, следующие от улицы Чичерина до Кременкуля и обратно, будут переведены на регулируемый тариф. Это означает, что перевозчик установит стоимость проезда в соответствии с требованиями администрации, также на маршруте буду действовать льготы. Новшество вступает в силу с 1 декабря.

– Оплатить проезд можно будет как наличными, так и по безналичному расчёту. Автобус будет ходить каждые 12-25 минут ежедневно, – сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Первый рейс из Кременкуля – в 6:00, а последний в 21:21. С Чичерина первый автобус стартует в 6:25, самый поздний – в 21:45.

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