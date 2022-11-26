Посадили в патрульную машину и прокатили вокруг детского сада: полицейские Трехгорного осуществили мечту 6-летнего мальчика

Восторг, удивление, счастье – все это читалось в глазах ребенка, рассказали полицейские. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Хотел встретиться с инспектором ДПС – и он пришел к нему в детский сад. Мечту 6-летнего Андрея из Трехгорного по просьбе родителей осуществили полицейские. Капитан Станислав Пшеницын на служебном автомобиле Госавтоинспекции подъехал прямо во двор детского сада, откуда мальчик вышел с отцом. Сюрприз удался, говорят полицейские – удивлению и радости Андрея не было предела. Ему показали спецоборудование патрульной машине и даже прокатили вокруг садика.

Андрей хочет стать настоящим полицейским. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

– Несмотря на свой юный возраст, Андрюше всего 6 лет, он очень любит смотреть фильмы про полицейских. Дома все сюжетно-ролевые игры построены на борьбе с преступниками и злодеями на дороге. Бабушка мальчика даже сшила ему форму полицейского, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Общение с кумиром продолжилось в группе детсада – мальчик внимательно рассматривал форму полицейского, задавал вопросы и дал зарок соблюдать правила дорожного движения и делать зарядку. Капитану 6-летний Андрей пообещал, что когда вырастет – станет таким же настоящим полицейским.

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