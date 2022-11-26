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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 6:40

За сутки коронавирус унес жизни 4 человек в Челябинской области

Ильдар САУДАБАЕВ
Тест на коронавирус за сутки прошли более 7 тысяч южноуральцев

Тест на коронавирус за сутки прошли более 7 тысяч южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4 человека умерли и 57 выздоровели – Минздрав региона предоставил свежие цифры по коронавирусу на 26 ноября. В течение минувших суток зафиксировано 98 новых случаев COVID-19. Среди заболевших – 7 школьников.

– За прошедшие сутки произведено 7070 тестов. Всего с начала пандемии 382 408 пациентов выздоровели и выписаны. Продолжают лечение 1 274 человека, – добавили в Минздраве Челябинской области.

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