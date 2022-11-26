«Ничего себе, сходила за хлебушком»: в челябинской пекарне грабитель вырвал сумку у пенсионерки и напился

Украденные деньги злоумышленник потратил на алкоголь. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

«Ничего себе, сходила за хлебушком» – эту фразу из «Ералаша» примерила на себя пожилая челябинка. Только ей было не до шуток – когда в пекарне на улице Дзержинского 86-летняя пенсионерка после оплаты складывала сдачу в кошелек, неизвестный внезапно вырывал сумку у нее из рук. И, обогатившись на 1850 рублей, убежал на улицу.

Как выяснилось – эти деньги грабитель спустил на выпивку. Полицейские вышли на его след по записям с камер видеонаблюдения, составили ориентировку. Вскоре бородатого злоумышленника поймали.

– Участковый уполномоченный полиции, работая по полученной информации, при обходе жилого сектора увидел схожего по приметам человека, задержал его и доставил в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Грабитель отпираться не стал и уже во всем сознался.

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