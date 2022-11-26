Прикрыли секту: главаря экстремисткой ячейки наказали условным сроком в Аше

6 лет условно – таково решение Ашинского суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получил 6-летний срок за незаконные проповеди – сотрудники ФСБ пресекли экстремистскую деятельность жителя Аши, который был организатором ячейки «Свидетелей Иеговы», запрещенной на территории Российской Федерации решением Верховного суда.

Вопреки вступившему в силу еще в 2021 году запрету, религиозная группа продолжала конспиративные собрания и агитацию среди населения – чтение проповедей, распространение методической литературы.

– Деятельность данной организации является экстремистской, иеговисты проповедуют ряд деструктивных постулатов: неподчинение законам государства, непризнание государственной символики, превосходство своей религии над другими, запрет на военную службу и участие в общенародных выборах, отречение от семьи, отказ от переливания крови, – пояснили в УФСБ по Челябинской области.

В итоге организатор ашинской ячейки был приговорен городским судом к 6 годам условного наказания по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации») с испытательным сроком 3 года. Столько же виновный не сможет заниматься руководством религиозных организаций.

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