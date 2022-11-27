«С праздником, мама!»: кому достались билеты в термы

Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Комсомольская правда-Челябинск» подвела итоги фотоконкурса ко Дню матери «С праздником, мама!». Больше всех голосов набрала Светлана Севостьянова.
Заявку на конкурс прислала ее дочь Анастасия:
— Моя мама самая счастливая, ведь у нее нас трое. Я, старший брат и младшая сестренка. Моя мама вкусно готовит, особенно тортики. Она у меня добрая и веселая. За это ее все наши друзья любят, и мы ее любим. Она у нас сама лучшая.
Светлана Севостьянова
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Победительнице достается сертификат в термы VODA!
Поздравляем с Анастасию и ее маму Светлану с победой! Все мам поздравляем с Днем матери!
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