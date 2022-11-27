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НовостиОбщество27 ноября 2022 4:27

«С праздником, мама!»: кому достались билеты в термы

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса ко Дню матери
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда-Челябинск» подвела итоги фотоконкурса ко Дню матери «С праздником, мама!». Больше всех голосов набрала Светлана Севостьянова.

Заявку на конкурс прислала ее дочь Анастасия:

— Моя мама самая счастливая, ведь у нее нас трое. Я, старший брат и младшая сестренка. Моя мама вкусно готовит, особенно тортики. Она у меня добрая и веселая. За это ее все наши друзья любят, и мы ее любим. Она у нас сама лучшая.

Светлана Севостьянова

Светлана Севостьянова

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победительнице достается сертификат в термы VODA!

Поздравляем с Анастасию и ее маму Светлану с победой! Все мам поздравляем с Днем матери!

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