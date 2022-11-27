В Челябинской области 69-летний водитель иномарки погиб в лобовом ДТП

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Накануне в Сосновском районе на 13 км автодороги Западный обход Челябинска произошло смертельное ДТП. В лобовую столкнулись иномарки Volkswagen Polo и Renault Sandero. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

— 69-летний водитель автомобиля при неустановленных обстоятельствах плавно выехал на встречную полосу движения где совершил столкновение со встречным автомобилем Renault Sandero под управлением 60-летнего мужчины, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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