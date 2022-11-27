Председатель Центрального районного суда Челябинска ушла в отставку

Ранее ВККС отказала Лутфуллоевой в переходе на работу в Седьмой кассационный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева покинула пост по собственному желанию. Ее заявление одобрила квалификационная коллегия судей региона.

— Квалификационной коллегией судей Челябинской области удовлетворено заявление Лутфуллоевой Р.Р. о прекращении полномочий судьи, председателя Центрального районного суда г. Челябинска по подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 14 декабря 2022 года, — говорится в решении ККС.

В июне Высшая квалификационная коллегия судей отказала в повышении Рамзие Лутфуллоевой. После истечения срока полномочий она собиралась перейти на работу в Седьмой кассационный суд.

Рамзия Лутфуллоева возглавляла Центральный районный суд Челябинска с 2016 года. Срок ее полномочий истекал в декабре.

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