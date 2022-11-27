В Челябинске запустят автобусный маршрут до Преображенского кладбища

Автобус будет курсировать только по выходным Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый автобусный маршрут запускают 1 декабря в Челябинске. Он будет курсировать от улицы Чичерина до Преображенского кладбища. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Автобус №95 будет следовать по улицам: проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт, — рассказали в организации.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобус будет курсировать только по выходным. Рейсы от Чичерина стартуют в 10:00, 12:00, 14:00, от Преображенского кладбища — в 11:30, 13:30, 15:30.

Стоимость проезда наличными составит 38 рублей. Оплата транспортной картой или безналичным расчетом будет стоить меньше – 33 рубля.

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