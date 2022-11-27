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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 6:19

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 96 человек

Региональный Минздрав опубликовал обновленную статистику по заболеваниям
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Из больниц за прошедший день выписали 64 человека

Из больниц за прошедший день выписали 64 человека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть восемь школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 393 243. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли два человека. Больничные палаты покинули 64 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 382 472 человек. Под присмотром врачей остаются 1 304 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 7, 8 млн человек. За прошедшие сутки — 7 858 тестов.

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