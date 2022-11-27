В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 96 человек

Из больниц за прошедший день выписали 64 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть восемь школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 393 243. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли два человека. Больничные палаты покинули 64 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 382 472 человек. Под присмотром врачей остаются 1 304 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 7, 8 млн человек. За прошедшие сутки — 7 858 тестов.

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