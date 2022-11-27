Губернатор Алексей Текслер встретился с женщинами-волонтерами, которые шьют одежду для мобилизованных

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Накануне Дня матери губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил благотворительное сообщество «Шьем нашим». В этом волонтерском объединении состоят более 150 женщин, которые на безвозмездной основе занимаются производством теплой одежды, тактических носилок и других необходимых вещей для мобилизованных.
— Поздравил всех, кто был в этот день в небольшой мастерской, с Днем матери. Их душевный порыв абсолютно искренний, какой бывает только у мамы. Отдать лучшее, передать не просто вещи, а то, что сделано с материнской любовью, — сказал Алексей Текслер.
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
За два месяца своей работы женщины отправили уже 5 тонн гуманитарного груза для бойцов в зону СВО. Они планируют заниматься шитьем и дальше. Губернатор Алексей Текслер пообещал волонтерам, что обеспечит всеми необходимыми материалами.
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