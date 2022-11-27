В Челябинске курьер телефонных мошенников забрал 700 тысяч рублей у двух пенсионерок

На курьера мошенников возбудили два уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Челябинске 18-летнего парня, который по наводке мошенников забирал деньги у обманутых пенсионерок. Злоумышленники работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Одной из жертв мошенничества стала 85-летняя пенсионерка, которой поступил телефонный звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Мужчина потребовал от челябинки деньги, чтобы замять ДТП, где виновником якобы является ее внук. Мошенник заявил, что пострадала женщина, и ей требуются средства на дорогостоящее лечение.

Лжесотрудник правоохранительных органов сказал, что за деньгами подъедет его напарник. Пенсионерка попросила передать телефон внуку. В процессе разговора она усомнилась в том, что это ее родственник, поскольку голос был незнакомым. Но молодой человек сослался, что у него разбита губа, из-за чего тяжело говорить как обычно. В итоге женщина поверила и отдала прибывшему курьеру 300 тысяч рублей.

Вскоре посыльного задержали. Выяснилось, что он также забирал деньги у второй жертвы, которая является 86-летняя пенсионерка. Женщина отдала ему 400 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что задержанный перевел средства через банкомат сообщникам, оставив часть суммы себе.

В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru