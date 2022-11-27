Врачи челябинской больницы проводят операции по снижению веса через проколы в животе

Фото: ЧОКБ

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) проводят операции по снижению веса через проколы в животе. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, после вмешательства врачей один из пациентов добился значительных успехов в борьбе с ожирением и сахарным диабетом.

Анжелику Спадавеки прооперировали в центре снижения веса ЧОКБ ровно год назад. В то время она сидела на инсулине, страдая от диабета. Женщина весила 140 кг.

— Вес был настолько большой, что я даже не могла наклониться и надеть обувь. Еще из-за лишнего веса были проблемы с позвоночником, — вспоминает Анжелика.

После операции женщина стала весить 80 кг. Сейчас она ходит в бассейн и тренажерный зал, даже может сесть на шпагат. Кроме того, Анжелика сменила размер одежды с 64 на 50.

Фото: ЧОКБ

Врачи провели для пациентки гастрошутнирование – один из видов бариатрической операции. Они выполнили резекцию желудка и к ушитому органу подшили часть тонкой кишки, около двух метров которой в процессе убирается. И все это делается через небольшие проколы в животе. После операции у пациента сокращается путь, по которому продвигается пища. В итоге большая часть углеводов не успевает поступать в кровь.

— К сожалению, для многих пациентов такая операция-единственный радикальный способ лечения сахарного диабета. Потому что все остальное является лишь коррегирующей терапией, которая просто позволяет этим людям жить. У нас есть возможность дать пациентам состояние ремиссии-когда сахар не повышается, а держится в норме, даже если человек не соблюдает строгую диету, — рассказывает заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ Антон Ефремов

Первая бариатрическая операция в ЧОКБ была сделана 1 апреля 2016 года. Это была рукавная резекция желудка. С тех пор в ведущей клинке региона существует центр коррекции веса, в который входят на функциональной основе эндокринолог, диетолог, психолог и хирург. В 2020 году администрации больницы удалось добиться, чтобы эти операции выполнялись не только на коммерческой основе, как было раньше. Бариатрические операции включили в программу высокотехнологичной медицинской помощи и каждый год до 15 человек оперируются по квотам, которые финансируются из бюджета.

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