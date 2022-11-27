Из челябинского поселка Рощино запустят автобусный маршрут в село Долгодеревенское

Автобусы будут ездить по маршруту каждый час Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 1 декабря запустят автобус №131 по маршруту поселок Рощино — село Долгодеревенское. Он будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Автобус будет следовать из микрорайона «Светлый» через Рощино, Птицефабрику, ОАО «Макфа», Долгодеревенское до микрорайона «Учхоз», — уточнили в организации.

Автобус будет отправляться из мкр. «Светлый» в следующие промежутки времени: 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Из мкр. «Учхоз»: 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Стоимость проезда по полному маршруту — 33 руб. при оплате банковской картой, наличными — 38 рубля.

Стоимость проезда внутри границ сельских поселений, а также по маршруту мкр. «Светлый» - Новое поле / Новое поле - «Учхоз» — 25 рублей при оплате банковской картой, наличными — 30 рублей.

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