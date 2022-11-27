В Челябинской области изменят расписание поезда Деда Мороза

Поезд Деда Мороза украшен гирляндами из сотен фонариков. Фото: ЮУЖД

Поезд Деда Мороза в Челябинской области не будет делать остановку на станции Златоуста. В расписании железнодорожного состава на 30 ноября вносятся изменения. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

— Вместо этого поезд Деда Мороза продлит стоянку в Миассе на три часа. Праздничная программа на вокзале пройдет с 9:40 до 13:40 по местному времени, — сообщили в пресс-службе.

Изменений в расписании касательно остановки в Челябинске никаких нет. Поезд прибудет на вокзал, как ранее и планировалось – в 17:00. Праздничная программа продлится до 23:00.

Напомним, из Великого Устюга Дед Мороз отправился в путешествие 22 октября. В составе его поезда будет 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, несколько вагонов-ресторанов, вагон-лавка и другие. А паровоз украсят гирляндами из сотен фонариков.

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