Жительницу Челябинской области обманули в соцсетях со взломанной страницы подруги

По факту мошенничества в соцсетях возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области мошенники обманули в соцсетях 46-летнюю жительницу Троицка. Они взломали страницу ее подруги и скинули ссылку на участие в денежной онлайн-викторине. Женщина приняла участие и выиграла 80 тысяч рублей. Правда, для получения денег нужно было оплатить комиссию. Она перевела средства с банковской карты несколько раз, но заветный выигрыш на счет так и не поступил.

Троичанка позвонила своей подруге и узнала о взломе страницы. После этого она обратилась в полицию.

— В Межмуниципальном отделе МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В этом году На Южном Урале зафиксировали 6,4 тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и кражами с банковских карт. Жители Челябинской области отдали злоумышленникам более 800 млн рублей.

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