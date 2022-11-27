«Трактор» в Челябинске уступил московскому «Спартаку»

«Трактор» не смог переиграть «Спартак» в домашнем матче. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 27 ноября в Челябинске в рамках очередного тура чемпионата КХЛ «Трактор» сыграл с московским «Спартаком».

После первого периода гости захватили преимущество. На два гола красно-белых челябинцы ответили одним результативным броском (гол — Илья Карпухин). Во втором периоде «Спартак» еще больше «убежал» вперед, забросив три шайбы. «Трактор», благодаря голу Михаила Котляревского (судьи долго определяли пересекла ли шайба линию ворот) лишь сократил отставание. После второго отрезка на табло горел счет 5:2 в пользу москвичей.

В третьем периоде свою первую шайбу за «Трактор» в КХЛ забросил Александр Шепелев, сократив отставание до 3:5. Однако большего черно-белые сделать не смогли. А «Спартак» одерживает третью победу подряд в своей выездной серии.

30 ноября «Трактор» в Челябинске сыграет с казахстанским «Барысом» (19.00) — своим прямым конкурентом за попадание в восьмерку Восточной конференции КХЛ.

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