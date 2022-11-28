Также в регионе ожидается небольшой снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ожидается небольшое потепление. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в некоторых частях региона температура повысится до −9 градусов.

— 28 ноября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На крайнем западе ожидается потепление до −9 градусов, — уточнили синоптики гидрометцентра.

При этом в целом, по региону будет достаточно прохладно. В других частях региона столбики термометров опустятся до −15 и −17 градусов.

Ранее стало известно, что поезд Деда Мороза в Челябинской области не будет делать остановку на станции Златоуста. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

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