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НовостиОбщество28 ноября 2022 3:39

В Челябинской области замедлилось движение по трассе М-5

С заторами боролись почти весь предыдущий день
Елена КОЛЧИНА
Проезду мешают и последствия снегопада. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Проезду мешают и последствия снегопада. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Водителей предупредили о возможных проблемах с проездом по трассе М-5 в Челябинской области. Движение по дороге в горнозаводской зоне замедлилось. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. По данным автоинспекторов, затруднения связаны с большим наплывом машин.

Водителям вынужденно пришлось сбавить скорость вечером 27 ноября. Автомобилисты жаловались на пробки в окрестностях Аши и Сима.

На ситуацию на М-5 повлияло, в том числе, серьезное ДТП. Еще утром в районе Кропачево грузовик развернуло так, что он перекрыл движение по дороге разом в обоих направлениях. Пришлось организовывать реверсивное движение. На то, чтобы освободить дорогу от большегруза и собравшейся на участке автомобильной пробки, ушло несколько часов.

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