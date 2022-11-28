В Челябинске составили протокол на мать детей, которых пьяный мужчина вывел на мороз

Детей в компании пьяного мужчины заметили соседи Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинске полицейские составили протокол в отношении матери детей, которые оказались на морозе в компании пьяного мужчины. Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее ее уже наказывали за подобные нарушения.

Напомним, 38-летний мужчина отправился в магазин с сыном и дочкой своей знакомой. Одному ребенку 3, а второму 4 года. Мальчик кое-как был одет для выхода на улицу, а на девочке не оказалось ни шапки, ни теплых штанов. Встревоженные соседи, увидев такую прогулку, вызвали полицию.

Выяснилось, что мать детей спала дома и не заметила, что знакомый забирает из квартиры ее сына и дочь.

В отношении мужчины, вытащившего детей на мороз, в полиции составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Штрафами за административные нарушения дело может не ограничиться. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Там считают, что речь может идти об оставлении малолетних в опасности, и собираются провести собственную проверку.

— Подготовлено ходатайство прокурору для передачи материалов из органов внутренних дел по подследственности для проведении процессуальной проверки, — уточнил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru