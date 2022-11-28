В Челябинской области назвали самые востребованные профессии и те, что мало интересуют работодателей

Педиатров не хватает так же, как и четыре месяца назад, во время прошлой оценки рынка труда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые востребованные в Челябинской области работники — это полицейские и арматурщики. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

По данным КСП, количество вакансий по этим профессиям значительно превышает количество потенциальных сотрудников, которых могли бы их занять. В случае с полицейскими — в 210 раз, в случае с арматурщиками — в 163 раза.

Среди рабочих профессий в дефиците также слесари по сборке металлоконструкций, слесари-электромонтажники и электрослесари, обрубщики.

График: КСП Челябинской области

Среди служащих в рейтинге дефицитности за полицейскими следуют сотрудники вневедомственной охраны, врачи-педиатры, участковые уполномоченные полиции и дознаватели. За последние четыре месяца дефицит кадров среди педиатров не изменился, а вот востребованность полицейских сильно возросла.

Менее всего, по данным КСП, востребованы бухгалтеры, юристы и экономисты. Во всех этих профессиях количество специалистов больше, чем количество предложенных работодателями вакансий.

Стоит отметить, что аналитики счетной палаты опирались на данные об официально зарегистрированных безработных и наборе персонала. В статистику не попали, например, ищущие работу, но не вставшие на учет в службе занятости южноуральцы.

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