На очистку челябинских остановок от снежных куч потребуется еще три дня

Подрядчикам поручили очистить тротуары и площадки на остановках от снега и наледи Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске остановки общественного транспорта должны очистить от куч снега в ближайшие два-три дня (то есть, до среды 30 ноября). Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Вице-мэр подчеркнул, что в Челябинске во время последнего снегопада выпала почти месячная норма осадков.

— Нужно сосредоточиться на вывозе снега с остановок и тротуаров. Есть по всем районам города недочеты, — указала мэр Наталья Котова.

По словам Андрея Ксензова, тротуары в Челябинске будут посыпать реагентами.

— По основной сетке тротуаров поставлена задача доводить по очистке до твердого покрытия с применением противогололедных материалов в виде щебенки и отсева, — рассказал замглавы города.

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