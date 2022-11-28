Пора доставать клюшки: в Челябинске к началу зимы зальют 91 хоккейный корт

Сыграть в хоккей можно будет на дворовых площадках
Фото: Олег УКЛАДОВ
Зимой 2022-2023 года в Челябинске будет работать 91 хоккейный корт. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
— На сегодняшний день полностью залиты 17 кортов, еще 17 готовы на 50 процентов. Сегодня начнем заливать еще 23 хоккейных корта, — уточнил вице-мэр. — Планируется полностью завершить заливку к 1 декабря.
88 будущих кортов – это дворовые площадки, и только оставшиеся три — катки в спортивных центрах.
За состоянием хоккейных кортов в этом сезоне будут следить 70 человек.
— Предполагается, что доливка и привидение в порядок кортов будет проходить не реже двух раз в неделю, — пообещал Сергей Авдеев.
Напомним, к 10 декабря в Челябинске собираются завершить монтаж новогодней иллюминации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru