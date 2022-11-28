В Челябинске приняли 1348 заявлений на выплату семьям мобилизованных

Челябинцы продолжают обращаться за выплатами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске приняли уже 1348 заявлений на получение единовременной выплаты от родственников мобилизованных. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Он уточнил, что прием заявлений продолжается.

— Создан муниципальный штаб по организации оказания помощи семьям военнослужащих, в том числе семьям мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции, — добавил Сергей Авдеев.

Напомним, в Челябинской области единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного составляет 20 тыс. рублей. Еще 50 тыс. рублей однократно могут получить сами мобилизованные либо их жены.

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