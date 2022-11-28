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НовостиЗдоровье28 ноября 2022 7:11

В Челябинской области 97 человек за день заболели коронавирусом

Инфицированных школьников все больше
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость упорно не снижается

Заболеваемость упорно не снижается

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса, в том числе 9 у школьников. Накануне обнаружили 8 заболевших учеников, за день до того — 7.

По данным регионального министерства здравоохранения к 28 ноября, лечиться от Covid-19 продолжают 1 299 жителей Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 390 343 южноуральца.

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