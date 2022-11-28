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НовостиСпорт28 ноября 2022 7:47

Призер Олимпиады-2020 по тхэквондо Татьяна Минина стала чемпионкой мира среди военнослужащих

Турнир Международного совета военного спорта завершился в Иране
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Татьяна Минина стала чемпионкой мира среди военнослужащих. Фото Федерации тхэквондо Челябинской области

Татьяна Минина стала чемпионкой мира среди военнослужащих. Фото Федерации тхэквондо Челябинской области

На соревнованиях в Иране Тегеран за награды выиграли три южноуральских спортсменки: Татьяна Минина, Анастасия Бакланова и Вячеслав Минин (брат супруга Татьяны Мининой). Все трое в конце концов поднялись на пьедестал почета. Вячеслав Минин (до 68 кг) завоевал бронзовую медаль, уступив в финале иранцу, Анастасия Бакланова (до 67 кг) — бронзовую.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина в полуфинале весовой категории до 53 кг одолела соперницу из Ирана, а в попадании за «золото» оказалась сильнее спортсменки из Бразилии.

Все три южноуральца получили общество ЦСКА и выступили на руководящий состав группы Вооруженных сил России.

Кстати, соблюдая международные обычаи и традиции, на арене и на церемонии награждения девушки ходили с широкой головой.

— Заканчиваю соревновательный год с золотой медалью. Конечно, хотелось бы с различными медалями, во всех соревнованиях. Но как говорит мой муж: «Считай ни одного боя не поиграла за год». Немного времени на отдых, и уезжаем на сборы в Кисловодск, — написала Татьяна на своей странице в соцсети.

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