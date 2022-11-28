Призер Олимпиады-2020 по тхэквондо Татьяна Минина стала чемпионкой мира среди военнослужащих

Татьяна Минина стала чемпионкой мира среди военнослужащих. Фото Федерации тхэквондо Челябинской области

На соревнованиях в Иране Тегеран за награды выиграли три южноуральских спортсменки: Татьяна Минина, Анастасия Бакланова и Вячеслав Минин (брат супруга Татьяны Мининой). Все трое в конце концов поднялись на пьедестал почета. Вячеслав Минин (до 68 кг) завоевал бронзовую медаль, уступив в финале иранцу, Анастасия Бакланова (до 67 кг) — бронзовую.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина в полуфинале весовой категории до 53 кг одолела соперницу из Ирана, а в попадании за «золото» оказалась сильнее спортсменки из Бразилии.

Все три южноуральца получили общество ЦСКА и выступили на руководящий состав группы Вооруженных сил России.

Кстати, соблюдая международные обычаи и традиции, на арене и на церемонии награждения девушки ходили с широкой головой.

— Заканчиваю соревновательный год с золотой медалью. Конечно, хотелось бы с различными медалями, во всех соревнованиях. Но как говорит мой муж: «Считай ни одного боя не поиграла за год». Немного времени на отдых, и уезжаем на сборы в Кисловодск, — написала Татьяна на своей странице в соцсети.

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