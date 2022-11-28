На трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ремонта

На дороге продолжается капремонт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области ограничили движение по трассе М-5. Речь идет об участке между Чебаркулем и Миасским, где сейчас идет капитальный ремонт. На 1780-м километре трассы организовали реверсивное движение и ввели ограничение скорости, чтобы рабочие могли установить барьерное ограждение.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», реверсивное движение действует с утра 28 ноября. Ограничения планируют снять к 14:00 того же дня.

Напомним, накануне на М-5 сначала возникли серьезные заторы из-за грузовика, который при аварии развернуло поперек дороги, а потом замедлилось движение из-за наплыва автомобилей.

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