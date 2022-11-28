Наталья Котова поручила убрать снег с тротуаров и остановок в Челябинске

На многих тротуарах по-прежнему сколько Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Челябинска за неделю вывезли 82 тыс. кубических метров снега. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Убирать сне и наледь продолжают.

— Есть недостатки по кучам, которые сдвинуты на остановки, — признал вице-мэр.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручили очистить от снега и наледи остановки общественного транспорта, тротуары и автопарковки.

— В одних районах парковки почищены, в других не почищены. Вопросы еще есть к подрядчикам, — заметила Наталья Котова на совещании в городской администрации. — Надо убирать снег. Его еще много в кучах. Особенно обращаем внимание на тротуары, которые ведут к остановкам, потому что если закрыть тротуар, то подойти к остановке можно только в обход как-то. Нужно максимально увеличить количество вывозимого снега.

Андрей Ксензов рассказал, что на вывоз снега с остановок потребуется еще два-три дня, а при очистке тротуаров будут пользоваться реагентами.

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