3 шага для спасения планеты от пластика: ЦКС презентовал южноуральцам ролик про раздельный сбор мусора

Центр коммунального сервиса презентовал анимационный ролик, призывающий южноуральцев разделять мусор. В основе сюжета — трогательная история спасения нашей планеты, которая буквально тонет в пластиковом мусоре. От этого ей тяжело и грустно. По сценарию на помощь Земле приходит обычный мальчик, который принимает для себя решение не выбрасывать больше пластиковые бутылки от напитков, а сдавать их на переработку. И планета говорит ему за это «спасибо».

В коротком ролике сделан акцент на раздельном сборе отходов как на осознанном выборе экологического поведения и проявлении заботы об окружающей среде. Вовлеченность людей в эти процессы приведет к сокращению объемов захоронения отходов на полигонах, что, безусловно, будет способствовать улучшению экологии.

Анимационный фильм – это еще и пошаговая инструкция для южноуральцев о том, как начать сортировать пластик в домашних условиях. С этой задачей сегодня могут справиться даже школьники. Для этого необходимо совершить три простых действия:

Первый шаг: начать отдельно от другого мусора собирать пластик.

Второй шаг: воспользоваться интерактивным ресурсом ЦКС «Карта вывоза», чтобы найти ближайшую к дому контейнерную площадку, на которой установлены баки для вторичного сырья. Для этого нужно зайти на сайт компании cks174.ru, в поисковой строке внести адрес дома, и сервис автоматически выведет на экран карту с ближайшими к дому контейнерами для раздельного сбора отходов.

Третий шаг: поместить пластик в специальный бак на ближайшей к дому контейнерной площадке.

Мультфильм про спасение планеты от пластика — часть просветительской работы, которую ведет ЦКС в рамках проекта по внедрению раздельного сбора отходов. Премьера ролика состоялась на региональном детско-юношеском экологическом форуме. Тогда его смогли посмотреть сотни ребят, которые принимали участие в мероприятии. В ближайшее время анимированную инструкцию по раздельному сбору можно будет увидеть и на других площадках.

В самом ближайшем будущем ЦКС планирует на 100 % закрыть потребность в раздельном сборе отходов в Челябинске и Копейске. Новые локации под контейнеры для вторичного сырья также будут отмечены на «Карте вывоза». Работа по масштабированию проекта будет продолжена. В дальнейших планах регионального оператора — установка контейнеров для раздельного сбора мусора и в других крупных муниципальных образованиях региона.

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