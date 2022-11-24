За год на Южном Урале модернизировали 11 библиотек

Фото: Архив КП.

Этот год на Южном Урале рекордный по модернизации библиотек. Как пишет новостной паблик «Челябушка», судя по отчётам чиновников об освоении нацпроекта «Культура», ремонтируют их не меньше чем, фельдшерско-акушерские пункты в здравоохранении — тоже крайне важная социальная задача.

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, в 2022 году по модельному стандарту удалось переоснастить 11 библиотек в противовес пяти-шести в прошлом. Причём практически повсеместно, включая Еткуль, Кусу, Магнитогорск, Сосновку, Копейск и Златоуст.

— На обновление тратятся вскладчину из разных кошельков — от районных и муниципальных бюджетов до регионального и федерального. Власти делают ставку на развитие науки, а где ещё изучать труды учёных как не в библиотеках? — рассуждают авторы информационного канала. — Визиты туда становятся модными у молодёжи (о росте посещаемости на треть и выше свидетельствуют кураторы). Немудрено, ведь в процессе преобразования появляются просторные залы с характерным уютом и цифровая начинка — модельный стандарт предполагает и планшеты, и ноутбуки, и наушники, и мультимедиа-проекторы.