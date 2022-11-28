Станет любовью или головной болью? В челябинский зоопарк привезли дерзкую невесту для льва Севы

Киара (справа) и Сева пока будут жить отдельно Фото: кадр с видео

В Челябинском зоопарке — пополнение. Малышка Киара родилась в середине апреля в Пятигорском зоопарке. В Челябинск они прибыла еще 11 ноября, но в зоопарке хранили «маленький хищный секрет».

После карантина Киара встретится со львом Севой. В октябре ему исполнился год, он приехал в Челябинске из Барнаульского зоопарка.

— Севу ждет долгожданная встреча с львицей, которая станет либо любовью всей его жизни, либо головной болью. Зоологи уже отмечают, что характер у девушки не простой, а царственный, властный и дерзкий, — рассказали в зоопарке.

Первое время Киара и Сева будут жить в соседних вольерах, присматриваться и принюхиваться друг к другу. Гости зоопарка смогут увидеть Киару после 10 декабря.

— Мы же держим кулачки за счастливый союз сибирского льва и южной львицы на уральской земле, — добавили в зоопарке.

Напомним, весной в челябинский зоопарк привезли невесту для альпаки Еремея. Но их познакомят только в следующем году и вот почему. А еще весной Еремея превратили в крылатого купидона.

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