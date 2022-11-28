Боец MMA из Челябинской области выступил в поддержку спецоперации после победы в октагоне

Уроженец Златоуста победил оппонента на турнире в Сочи. Фото: Hype Fighting Championship

Южноуральский боец MMA выступил в поддержку спецоперации после боя в октагоне. Об этом сообщает издание Hornews.com. Уроженец Златоуста Яков Букин победил своего оппонента Арби Эмиева на турнире Hype Fighting Championship в Сочи. После этого боец взял микрофон и произнес речь:

— Мы в этой жизни не выбираем родителей и Родину, но всегда идем за них до конца. Хочу поддержать всех наших братьев, которые едут туда. Вы воюете за правду, за нашу великую страну!

Букин добавил, что многие жалуются на условия жизни в стране и обвиняют в своих бедах государство. Боец считает, что винить в этой ситуация можно только себя, а Россия — прекрасная страна с огромными возможностями.

25-летний Яков Букин провел уже 11 боев в октагоне, 5 из которых закончились его победой.

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