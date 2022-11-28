В Челябинской области на месте бывшего пионерлагеря возле озера Еловое появится туристический комплекс

Иллюстрация: презентация проекта «Европа Еловое»

В Челябинской области хотят построить туристический комплекс возле озера Кисегач. Под объект выделят участок площадью 6 гектаров на территории бывшего пионерлагеря «Голубой огонек». Сейчас компания «Нова» ищет инвестора, который будет участвовать в развитии проекта.

— Площадь территории 6 гектаров в долгосрочной аренде. Право собственности на 29 объектов недвижимости. Готовые проекты с ТУ на все коммуникации: газ, электричество, канализация, — говорится в объявлении на Avito.

За имущественный комплекс бывшего пионерлагеря просят сумму в 170 млн рублей. Как вариант, инвестор может построить на территории гостиницу, апарт-отель или базу отдыха.

— Для повышения уникальности проекта, номерной фонд предполагается создать на уровне номеров президентского класса «люкс» - с высокими потолками, вторым светом и панорамным видом на сосновый лес, — говорится в презентации проекта.

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