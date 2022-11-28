В Челябинске у иностранцев изъяли 38 свертков с героином

В арендованной иностранцами квартире нашли еще 300 свертков с наркотиками. Фото: УМВД по г. Челябинску

Полицейские задержали в Челябинске четырех граждан ближнего зарубежья, которые распространяли наркотики в Курчатовском районе. В ходе досмотра у них изъяли 38 свертков с героином. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

— Полицейскими установлено, что иностранные граждане, 1995 и 1997 годов рождения, регистрации на территории Российской Федерации не имеют, прибыли в Челябинск месяц назад с целью распространения наркотических средств, — рассказали в пресс-службе.

В телефонах у задержанных содержалась информация о местонахождении 10 закладок с наркотиками. Кроме того, в арендованной иностранцами квартире было изъято еще 300 свертков с запрещенными веществами.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанным в ближайшее время изберут миру пресечения. Фото: УМВД по г. Челябинску

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