В Челябинске из-за отсутствия перевозчика отменили автобусный маршрут «ЧМК – ЮУрГУ»

Автобусный маршрут вернут, как только найдется перевозчик
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске временно приостановят работу автобусного маршрута №16 «ЧМК – ЮУрГУ». Курсировать общественный транспорт перестанет 1 декабря. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
— Учитывая высокую социальную значимость маршрута, принимаются все возможные меры для возобновления работы маршрута, — заверили в организации.
Миндортранс региона трижды проводил аукцион по выбору предприятия для обслуживания автобусного маршрута. Однако во всех случаях никто не подал заявку.
Горожанам пока что рекомендуют пользоваться маршрутами № 3, 10, 49 и 58. Для жителей поселка Челябэнерго доступен автобус № 132 «Красное поле – ЧМК». О дате возобновления работы маршрута №16 обещают объявить позже.
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