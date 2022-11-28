13 многодетных мам Челябинской области получили знаки отличия «Материнская слава»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области. За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций глава региона наградил знаком отличия «Материнская слава» 13 южноуральских многодетных мам.

— Эта награда является символом уважения и общественного признания нелегкого родительского труда, — отметили Алексей Текслер. — От имени всех южноуральцев мы вручаем ее женщинам, которые без преувеличения совершили материнский подвиг. Также сегодня чествуем семьи, награжденные знаком отличия «Семейная доблесть». В их числе крепкие трудовые династии и многодетные семьи, вырастившие не только своих кровных, но и приемных детей. Я искренне благодарю вас за ваш материнский труд и за душевное тепло, за все, что вы делаете для своих близких и для нашей страны.

Также в рамках церемонии за самоотверженные действия, проявленные при спасении людей, Алексей Текслер вручил медали МЧС России «За содружество во имя спасения» учащимся школы № 202 Озерска Кириллу Арутюляну и Михаилу Ханнанову, которые спасли двоих детей из горящей квартиры в жилом доме.

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